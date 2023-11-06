Гибель помощника Залужного в результате подрыва: что говорят в МВД

В комментарии СМИ, анонимный источник в правоохранительных органах заверил, что пока нет оснований говорить ни о покушении, ни о российском следе.

Помощник Залужного Геннадий Частяков погиб в результате несчастного случая, в результате неосторожного обращения с гранатой.

Об этом заявила представительница МВД Марианна Рева в эфире "Эспрессо".

"По той информации, которая поступила от полиции и следственно-оперативной группы, прибывшей на место вызова, это был подрыв по причине неосторожного обращения с боеприпасом", – заявляет Рева.

По ее словам, было начато досудебное расследование по факту гибели человека, а также ст. "незаконное обращение с боеприпасами".

Место гибели помощника Залужного / Фото: Украинская правда

Как передает "Суспільне", эту информацию подтверждают и источники издания в правоохранительных органах.

"С вероятностью 99,9% это трагический случай. Ему подарили на день рождения боевые гранаты, одна из которых сдетонировала при неосторожном обращении", – отмечает источник.

По его словам, пока нет оснований говорить ни о покушении, ни о российском следе.

"Это не было взрывное устройство, а гранаты иностранного производства. Подарили коллеги, которые были на Дне рождения. Ведется следствие", – сообщил анонимный источник в правоохранительных органах.

Напомним, в селе Чайки в Киевской области сегодня, 6 ноября, в свой день рождения погиб помощник главнокомандующего Валерия Залужного майор Геннадий Частяков. 13-летний сын помощника Залужного был тяжело ранен.

Главком Залужный подтвердил гибель своего подчиненного и заявил, что в одном из подарков сработало взрывное устройство.

Супруга помощника главнокомандующего ВСУ Геннадия Частякова также заявила, что граната была в подарочном пакете. Взрыв произошел при открытии пакета с бутылкой спиртного и подарочными рюмками в виде гранат. Заметим, что это не прямая цитата жены Частякова, а якобы ее слова правоохранителям, которые передают СМИ со ссылкой на свои источники.