Гибель помощника Залужного: все, что известно о смерти Геннадия Частякова

Все, что известно о гибели военнослужащего — подробно.

Правоохранительные органы начали досудебное расследование по факту гибели помощника Главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного Геннадия Частякова. По информации, поступившей от полиции и следственно-оперативной группы, прибывшей на место вызова, это был подрыв по причине неосторожного обращения с боеприпасом.

ТСН.ua собрал факты о смерти Частякова.

Что известно о смерти майора Частякова: хроника событий

Вечером 6 ноября под Киевом в селе Чайки от подрыва гранаты погиб майор Геннадий Частяков – помощник Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Взрывное устройство находилось в одном из подарков ко дню рождения, который отмечал погибший. Этот пакет мужчина принес к себе домой.

Как стало известно позже министра МВД Игоря Клименко, выяснены первые обстоятельства трагедии.

"Сегодня у погибшего майора Частякова был день рождения. Домой он вернулся с работы с подарками от коллег, которые начал показывать родным. Достал подарочный ящик с гранатами внутри и начал демонстрировать один из боеприпасов сыну. Это были гранаты нового западного образца", – сообщил Клименко. .

По словам министра, сначала в руки боеприпас взял сын и начал крутить кольцо. Геннадий Частяков забрал гранату у ребенка и выдернул кольцо, спровоцировав трагический взрыв.

Клименко подтвердил, что в квартире были найдены еще 5 таких неразорванных гранат. Их доставили на экспертизу.

Полицейские нашли коллегу-военнослужащего, подарившего роковой подарок. В его кабинете уже провели обыск и изъяли еще две аналогичные гранаты.

"Продолжаются первоочередные следственные действия. Призываю не распространять неофициальную информацию. Досудебное расследование продолжается, дождитесь официальных выводов следствия", – добавил Клименко.

Фото: Украинская правда

Как сообщают источники ТСН.ua в правоохранительных органах, гранаты входили в "подарочный набор", который на день рождения Частякову презентовал коллега – полковник Тимченко.

Заявление Залужного

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в Fecebook ранее подтвердил гибель своего помощника и отметил, что в одном из подарков сработало неизвестное взрывное устройство.

Залужный также рассказал, что с начала полномасштабного вторжения Геннадий Частяков был для него надежным плечом, полностью посвятив свою жизнь Вооруженным силам Украины и борьбе с российской агрессией.

Какие версии причины трагедии отвергли

В правоохранительных органах отмечают, что помощник Залужного Геннадий Частяков с вероятностью 99,9% погиб в результате несчастного случая из-за неосторожного обращения с гранатой

Пока оснований говорить об умышленном убийстве или о русском следе нет.

Геннадий Частяков Фото: РБК-Украина

Что известно о Геннадии Частякове

Майору Чистякову сегодня, 6 ноября, исполнилось 39 лет.

Он выпускник военного лицея, а также Одесского института Сухопутных войск.

Служил в Новограде-Волынской бригаде, затем занимался бизнесом.

С начала полномасштабного вторжения РФ в 2022 году стал помощником главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

У Геннадия Частякова остались жена и четверо детей.

Напомним, супруга помощника главнокомандующего ВСУ Геннадия Частякова, погибшего 6 ноября вечером в свой день рождения, рассказала, что ее муж принес подарочный пакет с бутылкой спиртного и подарочными рюмками в виде гранат . При открытии пакета произошел взрыв.

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