Гибель помощника Залужного: жена говорит, что граната была в подарочном пакете – СМИ

При открытии пакета с бутылкой спиртного и подарочными рюмками в виде гранат произошел взрыв.

Жена помощника главнокомандующего ВСУ Геннадия Частякова, погибшего сегодня вечером в свой день рождения, заявила, что граната была в подарочном пакете.

Об этом сообщает "УП" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам жены, ее муж принес подарочный пакет с бутылкой спиртного и подарочными рюмками в виде гранат. При открытии пакета произошел взрыв.

Фото с места гибели помощника Залужного / Фото: Украинская правда

Напомним, в селе Чайки Киевской области сегодня, 6 ноября, в свой день рождения погиб помощник главнокомандующего Валерия Залужного майор Геннадий Частяков. 13-летний сын помощника Залужного был тяжело ранен.

Главком Залужный подтвердил гибель своего подчиненного и также заявил, что в одном из подарков сработало взрывное устройство.

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