Гибель проводницы при эвакуации: стали известны новые подробности трагедии

Погибшая проводница Илона Волк

Реклама

Из-за атаки беспилотников 22 марта в Украине во время срочной эвакуации пассажиров произошла трагедия: молодая проводница попала под колеса поезда. Она пыталась спасти женщину, которая оказалась на путях, когда людей выводили из вагонов из-за угрозы из воздуха. Для девочки это был первый рабочий рейс.

Об обстоятельствах героического поступка и гибели железной дороги рассказал член наблюдательного совета «Укрзализныци» Сергей Лещенко в эфире «Киев24».

Сергей Лещенко сообщил, что из-за атаки БПЛА было принято решение о немедленной высадке пассажиров прямо на железнодорожное полотно. В сложных условиях и эмоциональном напряжении проводница заметила человека в опасной зоне.

Реклама

«Собственно, эта погибшая проводница была в первом в своем рейсе. Она была дезориентирована в связи с сложившейся ситуацией. И она увидела пассажирку, которая стояла тоже на круге, и пыталась ее оттащить. Сама не сориентировавшись в определенный момент, к сожалению, попала под поезд», — сообщил Лещенко.

В попытке спасти проводницу травмы получил еще один пассажир, однако его жизни ничто не угрожает. Лещенко подчеркнул, что причиной трагедии стал человеческий фактор в условиях чрезвычайной ситуации. «Укрзализныця» уже проработала этот случай для усиления безопасности.

«Конечно, выводы делаются. Прописан алгоритм. Но мы должны понимать, что это человеческий фактор. В некоторых ситуациях люди должны действовать по полной последовательности действий», — добавил он.

Чиновник также добавил, что железнодорожники продолжают работать по четким инструкциям, и в подавляющем большинстве случаев эвакуации под обстрелами проходят профессионально и без нарушений алгоритмов.

Реклама

Что известно о гибели проводницы

Напомним, во время воздушной атаки российской террористической армии в ночь на 22 марта на Одесской железной дороге погибла 19-летняя проводница пассажирского поезда Илона Вовк. Молодая девушка только недавно закончила стажировку в Германии и вернулась на работу в Украину.

В этот день россияне в очередной раз атаковали подвижной состав на Приднепровской железной дороге — на этот раз локомотив пригородного поезда.