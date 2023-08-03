Гибель руководителей МВД в авиакатастрофе: объявлены подозрения и причина аварии

Подозреваемым в нарушении безопасности полетов и служебной халатности грозит до 10 лет заключения.

ДБР сообщило о подозрении должностным лицам ГСЧС Украины, из-за действий которых руководство МВД погибло в авиакатастрофе 18 января 2023 года.

Об этом сообщили в пресс-службах Госбюро расследований и Офиса генпрокурора.

Так, работники ДБР сообщили о подозрении пяти должностным лицам ГСЧС. Эти чиновники нарушили правила безопасности полетов вертолета, на борту которого находилось руководство МВД Украины, и который потерпел катастрофу 18 января в Броварах.

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"Следствие установило, что должностные лица допустили откровенные нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, что привело к гибели людей", – отметили в ДБР.

Там уточнили, что речь идет о подозрениях в нарушении правил безопасности полетов (безопасности движения воздушного транспорта), что повлекло за собой гибель людей и большой материальный ущерб.

Так, о подозрении сообщено:

начальнику Управления авиации и авиационного поиска и спасения ГСЧС Украины,

и.о. командира части;

заместителю командира по летной подготовке;

командиру авиационной эскадрильи;

начальнику службы безопасности полетов Специального авиационного отряда оперативно-спасательной службы гражданской защиты ГСЧС Украины из города Нежин Черниговской области. Ему сообщено о подозрении в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия.

Сейчас решается вопрос об избрании мер пресечения подозреваемым. Санкции статей предусматривают до 10 лет заключения.

ДБР объявило подозрения по делу об авиакатастрофе с руководством МВД / Фото: Государственное бюро расследований

ДБР объявило подозрения по делу об авиакатастрофе с руководством МВД / Фото: Государственное бюро расследований

ДБР объявило подозрения по делу об авиакатастрофе с руководством МВД / Фото: Государственное бюро расследований

Следователи возобновили поминутно день авиакатастрофы

Следователи ДБР возобновили поминутно день крушения вертолета, а также расшифровали "черные ящики".

Так, в январе у руководства МВД был запланирован визит в Харьковскую и Днепропетровскую области. Для перевозки делегации чиновники ГСЧС привлекли вертолет, который дежурил для реагирования на потенциальные чрезвычайные ситуации в Киеве и области, несмотря на предостережения внутренних инструкций и требований закона. Вертолет не имел разрешений на выполнение других видов полетов.

Когда командир экипажа готовился к полету, ему не сообщили метеорологические данные по всему запланированному маршруту, в частности, о крайне неблагоприятных погодных условиях над Броварами. У экипажа вертолета не было соответствующих допусков к полетам в сложных метеоусловиях и необходимых сертификатов.

В ДБР отметили, что ни один из ответственных за безопасность полетов чиновников не отменил и не перенес вылет на позже.

Момент самой катастрофы

"Из-за сложных погодных условий вертолет вынужден был выполнять полет на предельно низкой высоте, которая даже меньше высоты зданий на маршруте движения. Командир экипажа увидел препятствие — многоэтажный дом и начал совершать маневр облета, однако резко поднялся вверх, потерял ориентировку в пространстве и во время завершения маневра, вследствие отсутствия необходимых навыков, допустило столкновение с землей", – описали ход событий в ДБР.

Во время падения авиасудно повредило детсад, соседние здания и припаркованные автомобили.

Кроме руководства МВД, в результате падения вертолета погибли четыре женщины и малолетний ребенок, которые пришли в детсад. Телесные повреждения разной степени тяжести получили 31 человек, среди которых 13 детей.

Напомним, ранее следователи рассматривали несколько версий крушения вертолета с руководством МВД: нарушение правил полета; техническая неисправность судна; преднамеренные действия по уничтожению транспортного средства (диверсия).

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Тогда погибло руководство МВД! Причина крушения вертолета в Броварах"

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