Гибель руководителей МВД в авиакатастрофе: объявлены подозрения и причина аварии

Подозреваемым в нарушении безопасности полетов и служебной халатности грозит до 10 лет заключения.
ДБР сообщило о подозрении должностным лицам ГСЧС Украины, из-за действий которых руководство МВД погибло в авиакатастрофе 18 января 2023 года.
Об этом сообщили в пресс-службах Госбюро расследований и Офиса генпрокурора.
Так, работники ДБР сообщили о подозрении пяти должностным лицам ГСЧС. Эти чиновники нарушили правила безопасности полетов вертолета, на борту которого находилось руководство МВД Украины, и который потерпел катастрофу 18 января в Броварах.
"Следствие установило, что должностные лица допустили откровенные нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, что привело к гибели людей", – отметили в ДБР.
Там уточнили, что речь идет о подозрениях в нарушении правил безопасности полетов (безопасности движения воздушного транспорта), что повлекло за собой гибель людей и большой материальный ущерб.
Так, о подозрении сообщено:
- начальнику Управления авиации и авиационного поиска и спасения ГСЧС Украины,
- и.о. командира части;
- заместителю командира по летной подготовке;
- командиру авиационной эскадрильи;
- начальнику службы безопасности полетов Специального авиационного отряда оперативно-спасательной службы гражданской защиты ГСЧС Украины из города Нежин Черниговской области. Ему сообщено о подозрении в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия.
Сейчас решается вопрос об избрании мер пресечения подозреваемым. Санкции статей предусматривают до 10 лет заключения.
Следователи возобновили поминутно день авиакатастрофы
Следователи ДБР возобновили поминутно день крушения вертолета, а также расшифровали "черные ящики".
Так, в январе у руководства МВД был запланирован визит в Харьковскую и Днепропетровскую области. Для перевозки делегации чиновники ГСЧС привлекли вертолет, который дежурил для реагирования на потенциальные чрезвычайные ситуации в Киеве и области, несмотря на предостережения внутренних инструкций и требований закона. Вертолет не имел разрешений на выполнение других видов полетов.
Когда командир экипажа готовился к полету, ему не сообщили метеорологические данные по всему запланированному маршруту, в частности, о крайне неблагоприятных погодных условиях над Броварами. У экипажа вертолета не было соответствующих допусков к полетам в сложных метеоусловиях и необходимых сертификатов.
В ДБР отметили, что ни один из ответственных за безопасность полетов чиновников не отменил и не перенес вылет на позже.
Момент самой катастрофы
"Из-за сложных погодных условий вертолет вынужден был выполнять полет на предельно низкой высоте, которая даже меньше высоты зданий на маршруте движения. Командир экипажа увидел препятствие — многоэтажный дом и начал совершать маневр облета, однако резко поднялся вверх, потерял ориентировку в пространстве и во время завершения маневра, вследствие отсутствия необходимых навыков, допустило столкновение с землей", – описали ход событий в ДБР.
Во время падения авиасудно повредило детсад, соседние здания и припаркованные автомобили.
Кроме руководства МВД, в результате падения вертолета погибли четыре женщины и малолетний ребенок, которые пришли в детсад. Телесные повреждения разной степени тяжести получили 31 человек, среди которых 13 детей.
Напомним, ранее следователи рассматривали несколько версий крушения вертолета с руководством МВД: нарушение правил полета; техническая неисправность судна; преднамеренные действия по уничтожению транспортного средства (диверсия).
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Тогда погибло руководство МВД! Причина крушения вертолета в Броварах"
Читайте также: