Гибель руководства МВД в авиатроше в Броварах: версия диверсии не подтвердилась

Версия диверсии по авиакатастрофе в Броварах на Киевщине, в результате которой погибло руководство МВД, не подтвердилась. Расследование по делу о падении вертолета продолжается

Об этом в интервью "Укринформ" заявил генеральный прокурор Украины Андрей Костин.

"Предварительно могу сказать, что версии, связанные с диверсией или посягательством на жизнь государственных деятелей не нашли своего подтверждения. Об окончательных выводах по результатам досудебного расследования мы сообщим в ближайшее время", — сказал Костин.

По его словам, в начале расследования было выдвинуто четыре версии: покушение на жизнь государственных деятелей, в том числе диверсию; сбитие летательного аппарата; конфликтная ситуация на борту судна; ошибка пилота, техническая неисправность судна, ненадлежащая организация планирования полета, несоблюдение правил полетов, сложные погодные условия.

В настоящее время продолжается расследование, проводимое специалистами из межведомственной следственной группы в составе главных следственных управлений ДБР и СБУ. Также к работе были привлечены специалисты компании Airbus Helicopters, а также специалисты Минобороны, Нацполиции и Нацгвардии.

Костин говорит, что на сегодня собраны все необходимые технические документы, завершается проведение необходимых экспертиз.

"Благодаря помощи французских партнеров из компании Airbus проведена дешифровка бортовых самописцев. На основе собранных данных осуществлено 3-D моделирование трагического полета", — сообщил Костин.

Напомним, в Броварах на Киевщине утром 18 января произошла авиакатастрофа: разбился вертолет ГСЧС. На его борту находились десять человек, среди которых руководство Министерства внутренних дел Украины. В частности, министр Денис Монастырский, государственный секретарь Юрий Лубкович и первый замминистра Евгений Енин.

Вертолет упал в районе детского сада и жилого дома в городе. Там вспыхнул сильный пожар. Кроме руководства МВД, погибли рядовые жители города. Среди 14 погибших также один ребенок.

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