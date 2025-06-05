Гибель семьи в Прилуках: супруги пенсионеров слышали крики своего годовалого правнука

Последствия удара по Прилукам / © Associated Press

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Супруги пенсионеров Людмилы и Валентина Лотышей, чей дом в Прилуках был разрушен вражеским беспилотником, слышали крики своего годовалого правнука Миши, который погиб под завалами. В результате вражеского удара вместе с ребенком погибла его мать, патрульная полицейская Дарья Сигида, и бабушка — дочь пенсионеров.

Родственники погибших рассказали «Суспільному» об ужасной ночи, когда город Прилуки атаковали российские дроны.

Во время вражеской атаки Людмила и Валентин Лотыши не успели выбежать на улицу, когда на них обвалился потолок. Выбраться из дома супругам помогли соседи, которые прибежали на помощь.

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Валентин говорит, что, когда пытался найти выход из дома, еще слышал, как кричит его правнук.

«Малыш кричал, а потом все утихло, потому что все закончилось… Или у них дверь заклинило? Кто знает, где они были. Или она его клала спать в кроватку», — говорил убитый горем мужчина.

Дом, в котором погибли три человека, был рассчитан на две семьи и имел два отдельных входа.

«Там дочь жила, а мы, родители ее, жили здесь. Приехала внучка с маленьким. Дня четыре назад их муж привез, сам поехал на работу», — рассказала Людмила Лотыш.

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У супругов Лотышей есть еще одна дочь, которая накануне уехала в другой район Прилук и не ночевала в этом доме.

«Дома было их трое и нас двое. И все. И нет ничего. Я голосила всю ночь. Это такие ужасы были. Трех человек похоронить сразу», — плакала старушка.

Ранее в пресс-службе патрульной полиции Киева сообщили, что погибшая Дарья Шигида присоединилась к рядам столичной полиции в 2020 году. На сегодня она находилась в декретном отпуске, ее муж — также патрульный полицейский. Дарья с годовалым сыном вечером 30 мая приехала в Прилуки в гости к родным.

Мать Дарьи, которая погибла от российского удара, была женой начальника местной пожарной части Александра Лебедя. Спасатель прибыл ликвидировать последствия попадания «шахеда» в свой дом.

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Напомним, в ночь на четверг, 5 июня, российские оккупанты атаковали город Прилуки на Черниговщине ударными дронами