Гибель Шишова: белорусского активиста похоронили на 55-й день после смерти

Гибель Шишова: белорусского активиста похоронили на 55-й день после смерти

Белорусская диаспора требует отчета от правоохранителей из-за такой длительной экспертизы. Тело Шишова находилось в морге 54 дня.

В воскресенье, 26 сентября, в Киеве состоялось церемония прощания и похороны белорусского активиста, главы "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова, которого нашли повешенным в одном из парков Киева еще 3 августа.

Об этом сообщает пресс-служба "Белорусского дома в Украине" (БГУ).

Похороны активиста прошли на 55-й день после гибели. Все это тело Виталия находилось в морге.

"Присутствовали только близкие, это было общим решением. Спасибо всем, кто был на церемонии", — говорится в сообщении.

Белорусский дом в Украине

Кроме того, сегодня на Майдане Независимости в Киеве собрались несколько десятков человек, чтобы почтить память Шишова.

"Ждем подробного отчета перед общественностью после такой длительной экспертизы", — говорится в заявлении участников акции.

По информации БГУ, в следующее воскресенье состоится открытая поминальная служба по Виталию.

Ранее девушка Шишова Божена Жолудь рассказала, что ей не давали увидеть тело парня в морге. Жолудь считает, что расследование дела умышленно затягивают.

Напомним

Об исчезновении заявили коллеги Виталия. 26-летний Шишов еще 2 августа утром отправился на пробежку и с тех пор перестал выходить на связь.

заявили коллеги Виталия. 26-летний Шишов еще 2 августа утром отправился на пробежку и с тех пор перестал выходить на связь. Уже 3 августа мужчину нашли повешенным в одном из парков Киева неподалеку от места его проживания.

в одном из парков Киева неподалеку от места его проживания. По словам коллеги погибшего, Шишов был найден повешенным в парке со следами избиения на лице. Также у него было странное предчувствие, он просил позаботиться о близких людях.

Также у него было странное предчувствие, он просил позаботиться о близких людях. В свою очередь "Белорусский дом в Украине" заявляет, что за Шишовым якобы велась слежка и полиция об этом знала.

и полиция об этом знала. Европарламентарии отреагировали на убийство в Киеве руководителя "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова. Политики уверены, что за этим стоит режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

на убийство в Киеве руководителя "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова. Политики уверены, что за этим стоит режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. Полиция рассматривает две версии смерти главы Белорусского дома в Украине Виталия Шишова: самоубийство или умышленное убийство. Новости мира: смерть Шишова - белорусских оппозиционеров уже находили мертвыми по подобному сценарию Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

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