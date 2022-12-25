Гибель спасателей из Житомирской области и открытие "Пунктів незламності" на базе храмов: главные новости ночи 25 декабря

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 25 декабря:
- В Херсонской области во время разминирования погибли трое спасателей из Житомирской области Читать далее –>
- В Киевской области "Пунктів незламності" создадут на базе храмов: детали Читать далее –>
- В Украине придумали новую схему для выманивания денег: подробности Читать далее –>
- 87 ударов нанес враг по приграничье Сумщины Читать далее –>
- Уровень преступности в Украине за время войны уменьшился на 12% Читать далее –>
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