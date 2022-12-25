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Гибель спасателей из Житомирской области и открытие "Пунктів незламності" на базе храмов: главные новости ночи 25 декабря

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
7140
Время на прочтение
1 мин
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Гибель спасателей из Житомирской области и открытие "Пунктів незламності" на базе храмов: главные новости ночи 25 декабря

Фото: УНИАН

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 25 декабря:

  • В Херсонской области во время разминирования погибли трое спасателей из Житомирской области Читать далее –>
  • В Киевской области "Пунктів незламності" создадут на базе храмов: детали Читать далее –>
  • В Украине придумали новую схему для выманивания денег: подробности Читать далее –>
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Дата публикации
Просмотры
7140
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