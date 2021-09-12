Гибель судьи Писанца: дело будут расследовать как умышленное убийство

Дело расследуют следователи ГБР.
По факту гибели судьи Виталия Писанца, тело которого нашли 11 сентября в селе под Киевом, открыли уголовное производство.
Об этом информирует Офис генпрокурора.
Уголовное производство открыли по ч.1 ст.115 УК Украины — умышленное убийство.
Сейчас продолжаются неотложные следственные (розыскные) действия, устанавливаются все обстоятельства инцидента и назначен комплекс экспертиз. Досудебное расследование осуществляют следователи ГБР.
"Офис Генерального прокурора взял на контроль ход расследования в уголовном производстве", — говорится в сообщении.
Напомним, что в селе Погребы Киевской области нашли мертвым судью Печерского районного суда столицы Виталия Писанца.