Гибель судьи Писанца: дело будут расследовать как умышленное убийство

Дело расследуют следователи ГБР.

По факту гибели судьи Виталия Писанца, тело которого нашли 11 сентября в селе под Киевом, открыли уголовное производство.

Об этом информирует Офис генпрокурора.

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Уголовное производство открыли по ч.1 ст.115 УК Украины — умышленное убийство.

Сейчас продолжаются неотложные следственные (розыскные) действия, устанавливаются все обстоятельства инцидента и назначен комплекс экспертиз. Досудебное расследование осуществляют следователи ГБР.

"Офис Генерального прокурора взял на контроль ход расследования в уголовном производстве", — говорится в сообщении.

Напомним, что в селе Погребы Киевской области нашли мертвым судью Печерского районного суда столицы Виталия Писанца.

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