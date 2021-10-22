Гибель украинца в Польше и убийство на съемках с Болдуином. Пять новостей, которые вы могли проспать

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.
Пять новостей, которые вы могли проспать:
- В Польше в результате урагана в Нижней Силезии погибли четыре человека, в том числе гражданин Украины. Читать дальше ->
- В американском штате Нью-Мексико в результате инцидента со стрельбой во время съемок фильма в жанре вестерн "Ржавчина" с Алеком Болдуином в Санта-Фе погибла оператор. Читать дальше ->
- Федеральное бюро расследований США подтвердило, что обнаруженные в американском штате Флорида человеческие останки принадлежат Брайану Ландри, жениху загадочно погибшей блогерши Габби Петито. Читать дальше ->
- На Гаити лидер банды "400 Mawozo", похитившей 17 человек, в том числе миссионеров из США и Канады, а также членов их семей, угрожает убить пленных, если не получит выкуп. Читать дальше ->
- Королева Великобритании Елизавета II в ночь на четверг, 21 октября, находилась в больнице. Монархиня уже вернулась в Виндзорский замок и находится в "хорошем настроении". Читать дальше ->