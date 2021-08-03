Гибель Виталия Шишова: в Нацполиции рассказали о последних часах жизни белорусского активиста

Полиция рассматривает две версии его смерти — самоубийство и умышленное убийство.

Поиски главы "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова, которого во вторник, 3 августа, нашли мертвым в одном из парков Киева, продолжались почти сутки. О слежке за белорусским активистом обращений в полицию не поступало.

Об этом сообщил на брифинге председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

По его словам, правоохранители изучают образ жизни и общественную деятельность Виталия Шишова. Сейчас проведена проверка показала, что обращений от него о слежке или иные действия, которые могли угрожать его жизни, в полицию не поступало.

"Если о таких случаях станет известно во время проведения следственных действий, о них сразу будет сообщено в правоохранительные органы, в компетенцию которых входит раскрытие таких преступлений", — отметил Игорь Клименко.

Между тем следователи проверяют две возможные версии преступления — совершение самоубийства или умышленное убийство с имитированием самоубийства.

Последние часы жизни

Игорь Клименко рассказал, что известно на данный момент о последних часах жизни Виталия Шишова.

2 августа в 8.58 утра Виталий вышел из своего дома в направлении лесного массива, где он осуществляет утренние пробежки. Камеры наблюдения зафиксировали его на выходе.

В 15.18 минут поступило два сообщения от сожительницы Виталия Шишова — в Святошинский участок полиции города Киева и главное управление в Киевской области — о том, что Виталий до сих пор не вернулся с утренней пробежки.

Поиски пропавшего мужчины продолжались до 22 часов, с наступлением темноты их прекратили, чтобы восстановить в 5:00 утра во вторник, 3 августа.

"За ночь мы разбили территорию массива на соответствующие квадраты, привлекли сотрудников полиции и Нацгвардии и примерно в 7.40 было найдено тело трагически погибшего Виталия Шишова", — сообщил Игорь Клименко.

Что нашли на месте гибели

Непосредственно у места преступления было обнаружено мобильный телефон, который, очевидно, принадлежит Виталию Шишов, а также след не пеньке возле дерева, на котором в петле было обнаружено тело погибшего белорусского активиста. Сейчас экспертиза устанавливает, принадлежит ли этот след Виталию или другому лицу.

По словам Игоря Клименко, высота от петли до земли составляла 3,08 м. Высота первого пенька — 60 см, второго — 50, а рост Виталия — 1,85 см. Веревка, с которой была скручена петля, была сложена в 4 раза.

Фото из соцсетей

Все остальные подробности в Нацполиции пообещали сообщить после проведения ряда экспертиз.

Царапины и ушибы, которые были на его теле, по предварительному предположению эксперта, стали следствием разового падения. Однако, окончательные выводы будут сделаны позже.

Сразу после заявления сожительницы Шишова было открыто уголовное производство по признакам преступления ч.1 ст.115 (умышленное убийство). Следственно-оперативная группа выясняет обстоятельства его смерти, изучает видеозаписи, допрашивает возможных очевидцев и свидетелей.

Что известно о Виталии Шишове

О Виталии Шишове известно, что он является гражданином Беларуси. Ему 26 лет.

По информации "Радыё Свабода", раньше жил в городе Речица, что в Гомельской области Белоруссии.

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По словам соратников, осенью 2020 года Шишов и его девушка Божена Жолудзева сбежали от преследования в Беларуси в Киев. Когда после президентских выборов в стране вспыхнули протесты, они были их активными участниками. Через свою активную гражданскую позицию пара впоследствии была вынуждена покинуть родину.

В соцсетях Виталий был не очень активным. Первое фото в Иnstagram он опубликовал в апреле 2019 — с Майдана Незалежности в Киеве. С тех пор в разное время там появилось еще 10 фотографий — также из Киева и из Гомеля. В января 2020 года Шишов посетил Львов. Информации в Facebook активиста еще меньше. Там он был подписан Vitali Vasilievich и публиковал те же кадры, и в Иnstagram.

Шишов является основателем общественной организации "Белорусский дом в Украине".

Стоит отметить, что "Белорусский дом в Украине" — некоммерческая общественная организация, которая помогает белорусам и всем, кто пострадал от действий режима диктатора Александра Лукашенко. Людям помогали с поиском жилья, оформлением украинских документов и трудоустройством.

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