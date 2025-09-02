- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 423
- Время на прочтение
- 2 мин
Гибель военного: двух экс-начальников будут судить — что они совершили ради 15 млн гривен (фото)
Экс-командиры скрыли самоубийство подчиненного.
Государственное бюро расследований (ГБР) завершило досудебное расследование в отношении двух бывших командиров воинской части в Киевской области, которые сфальсифицировали обстоятельства гибели военнослужащего, чтобы присвоить часть денежной помощи. Обвинительный акт уже направлен в суд.
Об этом говорится в сообщении ДБР.
Что известно о деле
Следствие установило, что должностные лица, узнав о самоубийстве подчиненного, договорились и подделали акт, в котором указали, что военный погиб при выполнении боевого задания.
На основании этого поддельного документа семья погибшего безосновательно получила единовременную денежную помощь в размере 15 миллионов гривен. По данным ДБР, часть этих средств предназначалась для обвиняемых.
Какое наказание грозит
На имущество бывших командиров наложен арест, чтобы компенсировать нанесенный государству ущерб. Им инкриминируют бездействие военной власти, а именно умышленное невыполнение обязанностей, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях военного положения.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. Дело ведет Киевская специализированная прокуратура в области обороны Центрального региона.
Напомним, стало известно, как живут таможенники в Закарпатье. Их имущество составляют, в частности, роскошные виллы, а также имения , приобретенные ими за «копейки», однако судятся они по пенсии.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Грязное Белье Закарпатских Таможенников! «ИНВАЛИДЫ-ПЕНСИОНЕРЫ» В 30 ЛЕТ, ДВОРЕ И БМВ X6! ХАПУГА.UA