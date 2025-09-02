Гибель военного: двух экс-начальников будут судить — что они совершили ради 15 млн гривен (фото)

Дело ДБР / © Государственное бюро расследований

Государственное бюро расследований (ГБР) завершило досудебное расследование в отношении двух бывших командиров воинской части в Киевской области, которые сфальсифицировали обстоятельства гибели военнослужащего, чтобы присвоить часть денежной помощи. Обвинительный акт уже направлен в суд.

Об этом говорится в сообщении ДБР.

Что известно о деле

Следствие установило, что должностные лица, узнав о самоубийстве подчиненного, договорились и подделали акт, в котором указали, что военный погиб при выполнении боевого задания.

ДБР завершило досудебное расследование в отношении двух бывших командиров воинской части в Киевской области / © Государственное бюро расследований

На основании этого поддельного документа семья погибшего безосновательно получила единовременную денежную помощь в размере 15 миллионов гривен. По данным ДБР, часть этих средств предназначалась для обвиняемых.

На имущество бывших командиров наложен арест / © Государственное бюро расследований

Какое наказание грозит

На имущество бывших командиров наложен арест, чтобы компенсировать нанесенный государству ущерб. Им инкриминируют бездействие военной власти, а именно умышленное невыполнение обязанностей, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях военного положения.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. Дело ведет Киевская специализированная прокуратура в области обороны Центрального региона.

