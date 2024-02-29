Гибель воинов ССО, Пентагон может отправить оружие Украине в обход Конгресса: главные новости ночи 29 февраля 2024 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:
- Верховный суд США рассмотрит дело о президентском иммунитете Трампа Читать далее –>
- В Пентагоне рассматривают возможность поставки оружия Украине в обход Конгресса Читать далее –>
- Китай предложил ядерным государствам заключить соглашение: о чем идет речь Читать далее –>
- В ССО сообщили о гибели воинов 73-го морского центра спецопераций во время боевого задания Читать далее –>
- На Полтавщине раздался взрыв во время воздушной тревоги Читать далее –>
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