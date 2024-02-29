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Гибель воинов ССО, Пентагон может отправить оружие Украине в обход Конгресса: главные новости ночи 29 февраля 2024 года

Гибель воинов ССО, Пентагон может отправить оружие Украине в обход Конгресса: главные новости ночи 29 февраля 2024 года

Пентагон / Фото: pixabay.com

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

  • Верховный суд США рассмотрит дело о президентском иммунитете Трампа Читать далее –>
  • В Пентагоне рассматривают возможность поставки оружия Украине в обход Конгресса Читать далее –>
  • Китай предложил ядерным государствам заключить соглашение: о чем идет речь Читать далее –>
  • В ССО сообщили о гибели воинов 73-го морского центра спецопераций во время боевого задания Читать далее –>
  • На Полтавщине раздался взрыв во время воздушной тревоги Читать далее –>

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