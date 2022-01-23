Гибридная война: в Минцифре убеждают, что после кибератаки утечки персональных данных украинцев не было

Гибридная война: в Минцифре убеждают, что после кибератаки утечки персональных данных украинцев не было

Украинцев призвали не поддаваться панике.

Объявление о продаже "слитых" данных украинцев в результате кибератаки является провокацией и продолжением гибридной войны.

Об этом Минцифра сообщает в Telegram-канале.

Украина продолжает защищаться в гибридной войне. Основная цель врага — взорвать доверие к власти фейками об уязвимости критической информационной инфраструктуры и "сливе" данных украинцев. Об этом неделю назад уже сообщал Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Начиная с минувших выходных, в Интернете постоянно появляются объявления о продаже данных, якобы полученных во время кибератаки, состоявшейся против 14 января. Среди них много объявлений касается продажи базы данных Действия. Такие объявления преследуют цель не только запугать общество. А еще дестабилизировать ситуацию в Украине, остановив работу государственного сектора.

Напомним, что пользователями мобильного приложения Действие являются 13,5 млн украинцев. Он не хранит персональные данные, а лишь показывает то, что хранится о них в соответствующих государственных реестрах. Посетителями портала Действие являются более 13 млн. украинцев, а не 2 млн., как отмечается в объявлениях.

"Призываем украинцев не поддаваться панике. Все персональные данные находятся под надежной защитой в госреестрах. А объявление о возможности купить данные, полученные после взлома 14 января, афера: мошенники продают старые данные, скомплектованные из многих источников, которые были слиты до 2019 года. Сейчас украинские киберспециалисты должны объединиться, чтобы противостоять угрозе и нейтрализовать противника", — говорится в тексте сообщения.

Читайте также:

Михаил Федоров о недавней кибератаке и повлияла ли она на "Дію"