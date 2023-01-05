Гидрокостюм и прибор ночного видения: на Закарпатье задержали убегавшего в ЕС уклониста-экстремала

В Закарпатской области задержан житель Харьковщины, который пытался незаконно сбежать из Украины.

Об этом сообщает МВД.

По данным следствия, пограничники в Закарпатье задержали двух мужчин — местного жителя и 55-летнего уроженца Харьковщины.

Закарпатец пытался незаконно переправить через границу жителя Харьковской области. Для этого подозреваемые даже приобрели прибор ночного видения, чтобы обнаружить пограничные отряды. Также для уклониста он приобрел гидрокостюм, поскольку мужчина, чтобы бежать в ЕС, должен был переплыть Тису.

"Поскольку в этом месте граница проходит по руслу Тисы, закарпатец обеспечил харьковчанина гидрокостюмом. И заверил: чтобы избежать встречи с пограничниками, пересекать государственную границу следует ночью. Свои услуги переправщик оценил в 3 тыс. долларов", — говорится в сообщении.

Нарушителей задержали в 600 метрах от государственной границы.

Как уклоняющиеся пытаются бежать из Украины

С 24 февраля в Украине введено военное положение и общая мобилизация. Поэтому военнообязанные не могут выехать за пределы Украины.

Однако некоторые пытаются незаконно пересечь государственную границу. По данным пограничников, с начала военного положения 12 тысяч мужчин пытались незаконно покинуть Украину, 15 из них погибли. В частности, известен случай, когда на Закарпатье в горах нашли мертвыми двух уклонистов в Румынию.

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