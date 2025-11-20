Гидрометцентр предупреждает украинцев о резком ухудшении погоды: какие регионы охватят непогоду

Погода / © Pexels

В ближайшие дни в Украине прогнозируется существенное ухудшение погодных условий, которое начнется с туманов, а затем приведет к значительным снегопадам и гололедице на западе страны.

Об этом пишет ГСЧС Украины.

Уже завтра, 21 ноября, ночью и утром по всей территории Украины, кроме южных областей, ожидается густой туман. Видимость будет составлять 200–500 метров, что соответствует I уровню опасности («желтому»). Водителям и пешеходам рекомендуется максимально внимательными.

Значительное усложнение погодных условий ожидается 22 и 23 ноября в западных областях Украины. Ожидается умеренный, местами значительный снег, образование снежного покрова высотой 5-15 см, а на Львовщине и Ивано-Франковской — 20-30 см. Также налипание мокрого снега и гололедица на дорогах.

Отдельно синоптики предупреждают о сложных условиях в Карпатах, где прогнозируются порывы ветра со скоростью 15-20 м/с и метели. Граждан призывают учесть сложные погодные условия при планировании поездок в западные регионы.

«По возможности воздержитесь от дальних поездок и проверьте состояние своего автомобиля. Будьте осторожны, планируйте свои поездки с учетом прогноза погоды и не пренебрегайте правилами безопасности!», — отметили в ГСЧС Украины.

Ранее мы писали, что 21 ноября в Украине ожидается заметное потепление. На большинстве территорий температура воздуха повысится до +9…+14°C.

Также синоптик Иван Семилит рассказал, когда в Украину придет настоящая зима . По его данным, до конца этого месяца не прогнозируется сильный мороз и устойчивый снежный покров.