Гигантский пожар в Чернобыльской зоне: названа причина возгорания

Пожар в Чернобыльской зоне / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

В Чернобыльской зоне продолжается масштабный пожар, который возник после падения беспилотника. По состоянию на утро 8 мая огонь охватил около 1100 гектаров территории.

Об этом сообщили в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике.

Возгорание произошло 7 мая на территории Опачицкого природоохранного научно-исследовательского отделения в пределах общезоологического заказника общегосударственного значения «Чернобыльский специальный». Для координации работ в заповеднике создали штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Тушение затрудняют сильный ветер и труднодоступная местность. К работам привлекли подразделения заповедника, ведомственную пожарную охрану ГСП «Северная Пуща», ГСП «ЦППРВ», дозиметрическую службу ГСП «Экоцентр», а также спасателей ГСЧС, в частности 11-й ГПСО города Чернобыля и подразделения Киевской области.

Всего на месте работают 327 человек и 71 единица техники. Для спасателей и работников, участвующих в ликвидации пожара, организовали подвоз питьевой воды.

«Радиационный фон в районе пожара остается в пределах нормы — от 0,19 до 0,35 мкЗв/ч», — отметили в заповеднике.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Чернобыльской зоне уже вторые сутки продолжается масштабный пожар. Тушение осложняют сильный ветер, засуха и минная опасность, а экологи предупреждают, что полностью остановить распространение огня могут только обильные дожди, которые прогнозируют не раньше воскресенья.

В то же время по данным, полученным от Национальной гидрометеорологической службы ГСЧС Украины, уровень гамма-излучения находится в пределах нормы на всей территории страны.

Во время ликвидации масштабного пожара в Чернобыльском лесу спасатели обнаружили напуганного лосенка, который потерял маму из-за огня. Пожарным удалось вывести животное из опасной зоны и спасти от пожара.

