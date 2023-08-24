Гимн Украины ко Дню Независимости "спели" дипломаты разных стран – флешмоб от Кулебы

Украинское министерство скоординировало 13 команд иностранных руководителей.
Министерство иностранных дел Украины организовало своеобразный флешмоб в Х (Twitter) ко Дню Независимости. Глава МИД привлек команды других государств к исполнению украинского гимна.
Об этом сообщил представитель ведомства Георгий Тихий.
Украинское министерство скоординировало 13 команд иностранных министров иностранных дел, чтобы они в определенное время и в определенном порядке запостили каждый по строке украинского гимна в ответ на пост Дмитрия Кулебы в Х.
"Но нам удалось, потому что для Украины нет ничего невозможного", – написал Тихий.
МИД Украины "запел" украинский гимн вместе с госсекретарем США Энтони Блинкеном, главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем, а также главами МИД Великобритании, Эстонии, Исландии, Италии, Канады, Литвы, Нидерландов, Германии, Северной Македонии, Швеции.
Между тем бывший командир полка "Азов" и заместитель командира 3-й штурмовой бригады Максим Жорин заявил, что все территории Украине придется увольнять военным путем, ведь Кремль нарушает любые договоренности.
Также Максим Жорин объяснил, почему стратегии НАТО не работают в Украине.
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