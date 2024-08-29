Глава АМКУ Кириленко внес залог в полном объеме: что известно о деле

Председатель Антимонопольного комитета Павел Кириленко внес залог на сумму 30 млн гривен, которую Высший антикоррупционный суд признал ему мерой пресечения.

Об этом пишет "Общественное" со ссылкой на ВАКС.

Павел Кириленко, подозреваемый подозреваемый в незаконном обогащении на 56,2 млн грн и декларировании недостоверной информации, кроме внесения залога, уже должен был сдать загранпаспорта, а также носить электронный браслет.

Кириленко также заявил, что продолжает исполнять обязанности главы Антимонопольного комитета, поскольку его не отстраняли от работы на время следствия.

Согласно решению суда, он в течение двух месяцев не должен отлучаться без разрешения из Киева, прибывать к детективу по требованию и воздержаться от общения со свидетелями.

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре просили суд взять Кириленко под стражу на два месяца, поэтому отметили, что будут обжаловать меру пресечения.

Напомним, семья главы Антимонопольного комитета Украины Павла Кириленко "заработала" 300 тысяч долларов США на продаже малины. В частности, такой версией глава АМКУ оправдывал наличие необъяснимых 56 млн. состояний (включая семь квартир общей площадью более 700 м.кв.).

ТСН.ua исследовал дело Кириленко. В частности, стало известно, что глава АМКУ подозревается в незаконном обогащении на 56,2 млн грн и декларировании недостоверной информации. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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