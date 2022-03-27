Глава боевиков "ЛНР" заявил о проведении референдума по вступлению в РФ

По его словам, референдум может пройти в ближайшее время.
Глава самопровозглашенной республики "ЛНР" Леонид Пасечник заявил, что в ближайшее время может пройти референдум о присоединении к РФ.
Об этом пишет российское издание "ТАСС".
Так, в ближайшее время в так называемой “ЛНР” может пройти референдум о вхождении в состав России.
"Я думаю, что в ближайшее время на территории республики будет проведен референдум, на котором народ реализует свое абсолютное конституционное право и выскажет свое мнение по поводу вступления в РФ. Я почему-то уверен, что это именно так и будет", — сообщил Пасичник.
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