Глава Черниговской области обратился к водителям и сообщил об обустройстве дорожных знаков

Чаус просит соблюдать скоростной режим движения и правила проезда.
В Черниговской области Нацполиция получила задание сделать все дорожные знаки в соответствии с маршрутами передвижения.
Об этом сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.
Особое внимание уделят тем участкам, где сейчас обустроены баррикады, а также ограничения скорости движения. По словам Чауса, обустройство знаков будет продолжаться несколько дней.
Кроме того, глава ОГА обратился к местным водителям. В частности, он просит соблюдать скоростной режим движения и правила проезда.
"Давайте соблюдать правила дорожного движения. Очень быстро коммунальщики всех городов и городков Черниговской области расчистят все дороги. Они уже это делают активно. У нас тихо последние дни. Начинаем жить по правилам. Мы ведь цивилизованные люди", — подчеркнул Чаус.
Как сообщалось, на дорогах Одесской области демонтировали дорожные указатели и разместили новые. Они указывают направление для российских оккупантов. Люди заменили указатели на дорогах для дезориентации врага.