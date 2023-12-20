Глава ЦИК России Памфилова пыталась провести фейковые выборы на оккупированных территориях Украины: подробности

Она со своими приспешниками создавала видимость "избирательного процесса".
Служба безопасности Украины зафиксировала очередные преступления оккупантов против Украины. Подозрение получили руководители центризбиркома РФ, проводившие фейковые "выборы" во временно оккупированных регионах нашего государства.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Как отмечается, следователи задокументировали новые преступления главы центральной избирательной комиссии РФ Эллы Памфиловой, причастной к ведению агрессивной войны против Украины.
"По данным следствия, должностница организовала масштабную фальсификацию "результатов" незаконных выборов на временно захваченных территориях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей осенью этого года. В противоправную деятельность она привлекла двух своих подчиненных – кремлевского политтехнолога Павла Андреева, которого в 2021 году назначили представителем российской ЦВК, и его коллегу Людмилу Маркину", — рассказали в СБУ.
Памфилова дала указание участвовать в создании оккупационных "теризбиркомов" и искусственной "легитимизации" фейкового плебисцита.
"Для этого оба фигуранта голосовали за создание псевдоизбирательных учреждений в захваченной части Украины с вовлечением в их состав местных коллаборантов. После проведения срежиссированных выборов подчиненные Памфиловой лично свидетельствовали сфабрикованные результаты принудительного волеизъявления", — добавили в Службе безопасности.
Кроме того, установлено, что глава российского ЦИК непосредственно организовывала финансирование оккупационных избиркомов, в частности — зарплаты их представителей и расходы на изготовление бюллетеней.
"По ее поручению Андреев создавал публичную видимость избирательного процесса в оккупированных районах Украины. Для этого организовывал постановочные сюжеты России, в которых имитировали массовость участников "голосования" и срежиссированные комментарии местных жителей якобы в поддержку кремлевских "кандидатов", — подчеркнули в СБУ.
Российским чиновникам сообщили о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 5 ст. 27 и ч. 2 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны, совершенные по предварительному сговору группы лиц);
- ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенные по предварительному сговору группы лиц).
Напомним, что Служба безопасности Украины сообщила подозрение главе центризбиркома РФ Элли Памфиловой.
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