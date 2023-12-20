Глава ЦИК России Памфилова пыталась провести фейковые выборы на оккупированных территориях Украины: подробности

Служба безопасности Украины зафиксировала очередные преступления оккупантов против Украины. Подозрение получили руководители центризбиркома РФ, проводившие фейковые "выборы" во временно оккупированных регионах нашего государства.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как отмечается, следователи задокументировали новые преступления главы центральной избирательной комиссии РФ Эллы Памфиловой, причастной к ведению агрессивной войны против Украины.

"По данным следствия, должностница организовала масштабную фальсификацию "результатов" незаконных выборов на временно захваченных территориях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей осенью этого года. В противоправную деятельность она привлекла двух своих подчиненных – кремлевского политтехнолога Павла Андреева, которого в 2021 году назначили представителем российской ЦВК, и его коллегу Людмилу Маркину", — рассказали в СБУ.

Памфилова дала указание участвовать в создании оккупационных "теризбиркомов" и искусственной "легитимизации" фейкового плебисцита.

"Для этого оба фигуранта голосовали за создание псевдоизбирательных учреждений в захваченной части Украины с вовлечением в их состав местных коллаборантов. После проведения срежиссированных выборов подчиненные Памфиловой лично свидетельствовали сфабрикованные результаты принудительного волеизъявления", — добавили в Службе безопасности.

Кроме того, установлено, что глава российского ЦИК непосредственно организовывала финансирование оккупационных избиркомов, в частности — зарплаты их представителей и расходы на изготовление бюллетеней.

"По ее поручению Андреев создавал публичную видимость избирательного процесса в оккупированных районах Украины. Для этого организовывал постановочные сюжеты России, в которых имитировали массовость участников "голосования" и срежиссированные комментарии местных жителей якобы в поддержку кремлевских "кандидатов", — подчеркнули в СБУ.

Российским чиновникам сообщили о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

⁠ч. 5 ст. 27 и ч. 2 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны, совершенные по предварительному сговору группы лиц);

ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенные по предварительному сговору группы лиц).

Напомним, что Служба безопасности Украины сообщила подозрение главе центризбиркома РФ Элли Памфиловой.

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