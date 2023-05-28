Глава Днепропетровского облсовета предупредил об опасности для украинцев этой ночью

Руководитель Днепропетровского облсовета Николай Лукашук просит украинцев быть осторожными этой ночью.

В Днепропетровском облсовете призывают реагировать на сигналы воздушной тревоги этой ночью.

С таким призывом обратился Николай Лукашук – глава облсовета.

"Упорно советую ночью реагировать на сигналы воздушной тревоги и соблюдать правила безопасности", — написал он в своем Facebook.

В то же время, украинские мониторинговые ресурсы предупреждают, что с российских аэродромов взлетели несколько вражеских стратегических бомбардировщиков Ту-95мс. Воздушная тревога в Украине может быть объявлена через несколько часов.

В случае объявления воздушной тревоги – немедленно направляйтесь к укрытию! Не пренебрегайте своей безопасностью.

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