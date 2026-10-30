Глава ДТЭК Тимченко призвал международных партнеров усилить защиту украинской энергетики от российских атак

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Об этом он заявил во время специального события «Поддержать Украину, защитить Европу» (Support Ukraine, Defend Europe), организованного вновь Офисом Киевского Форума безопасности в Брюсселе.

По его словам, российские удары по подстанциям и линиям электропередачи нарушают работу энергосистемы даже при наличии достаточных генерирующих мощностей. Особо сложной остается ситуация в центральных и восточных регионах Украины.

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Глава ДТЭК подчеркнул, что интенсивность российских атак на энергетическую инфраструктуру продолжает расти, в то же время запасов оборудования для восстановления поврежденных объектов недостаточно.

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Тимченко также отметил, что пассивная защита энергетических объектов не может полностью заменить активную противовоздушную оборону.

Он добавил, что именно поэтому усиление защиты украинского неба при поддержке международных партнеров остается одним из главных приоритетов обеспечения устойчивости энергосистемы в условиях постоянных российских атак.

Ранее Тимченко призвал международных инвесторов воспользоваться возможностями инвестирования в украинскую энергетику.

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