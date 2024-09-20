Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев: каквя цель визита

Обсуждается, в частности, поддержка Украины в подготовке к зиме.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приехала в Киев. Это 8-й визит политики в украинскую столицу, ключевой темой которого станет отопительный сезон.

Об этом глава Еврокомиссии написала в X.

"Россия продолжает нацеливаться на энергетическую инфраструктуру. Мы поможем Украине в ее мужественных усилиях. Я приехала сюда, чтобы обсудить поддержку Европы. От готовности к зиме к обороне, к вступлению и прогрессу в сфере займов G7", — подчеркнула представитель ЕС.

Ранее речь шла о том, что ЕС намерен покрыть четверть энергетических потребностей Украины зимой. Фон дер Ляйен заявила, что РФ "пытается погрузить Украину во тьму", уничтожив 80% тепловых электростанций и треть гидроэнергетических мощностей. Она отметила, что Украине этой зимой необходимо 17 гигаваттов электроэнергии, и назвала три основных направления энергетической помощи, которую ЕС планирует предоставить ей.

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