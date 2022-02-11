Глава Госкосмоса послал критиков запуска украинского спутника "комментировать футбол"

Летные испытания "Січ-2-30" должны завершиться до 13 марта.

Перевод украинского спутника "Січ-2-30", который еще 13 января был выведен на околоземную орбиту, в режим сохранения энергии вызвал волну критики в сторону украинских покорителей космоса. Комментаторы в соцсетях считают запуск неудачным, поскольку космический аппарат до сих пор не выполняет свои функции.

В пятницу, 11 февраля, председатель Госкосмоса Владимир Тафтай на своей Facebook-странице назвал упреки и обвинения в непрофессионализме безосновательными и рассказал, что происходит с украинским спутником.

По его словам, связь со спутником удалось установить только на третьем сеансе, поэтому солнечные батареи сориентировались под неправильным углом и не могут достаточно заряжаться.

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“Спутник перезагрузился и начал работать в режиме энергосбережения. Мы ожидаем, что в течение 1-1,5 месяцев пространственное положение станет благоприятным для накопления электроэнергии, что позволит привести ориентацию к штатной”, — написал Владимир Тафтай.

Он также сообщил, что летные испытания спутника уже возобновлены. "Стандартный срок испытаний – 2 месяца, то есть до 13 марта", — уточнил чиновник.

Глава Госкосмоса также выразил удивление, что унизительная критика в адрес украинских покорителей космоса раздается не только со стороны северо-восточных соседей и пророссийских СМИ, но и граждан Украины. В то же время он отметил, что воспринимает замечания только от профессионалов, мнение которых для него что-то значит.

"Бывших должностных лиц, которые никогда в жизни ничего в космос не запускали, и "экспертов", которые не понимают, что у спутника есть не только полезная нагрузка, но еще и системы отсоединения и энергосбережения, прошу идти комментировать футбол", — написал в соцсети Владимир Тафтай.

Напомним, украинский спутник "Січ-2-30", который вывела на орбиту ракета Falcon из мыса Канаверал, сможет собирать данные для гражданских и оборонных нужд.

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