Глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко: "Украинцев невозможно поставить на колени, пока есть такие воины"

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В каждом из подразделений обсуждалась оперативная обстановка, в том числе характер действий противника. Командиры доложили об активизации обстрелов со стороны врага, особенно с использованием дронов, оснащенных оптоволоконным управлением, а также попытках продвижения вражеских ДРГ.

Отдельное внимание было уделено вопросам материального обеспечения бойцов — от техники и вооружения до боеприпасов. Также обсуждалась боевая подготовка военнослужащих и слаженность действий подразделений, что позволяет эффективно удерживать линию обороны.

«Украинцев невозможно поставить на колени, пока есть такие воины. У нас есть интересные идеи и реальные возможности усилить наши подразделения. Все получится. В победе — никакого сомнения. Да, тяжело. Но мы непременно победим. Потому что правда — за нами», — подчеркнул Сергей Дейнеко.

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Во время поездки глава ГПСУ вручил пограничникам государственные награды, ведомственные знаки отличия и огнестрельное оружие.

Сергей Дейнеко также выразил благодарность за поддержку главе Луганской областной государственной администрации Алексею Харченко и народному депутату Украины Алексею Кузнецову. Они присоединились к посещению 3-го пограничного отряда имени Героя Украины полковника Евгения Пикуса. В ходе визита обсудили потребности подразделений, к обеспечению которых могут присоединиться громады Луганской области.