Глава Госспецсвязи сообщил, в каких условиях работает Сеть после ракетных атак россиян

В Госспецсвязи 10 октября появилось сообщение о том, что массированная ракетная атака россиян привела к перебоям с мобильным Интернетом и кое-где — мобильной связью в разных регионах страны.

Об этом сообщил глава Госспецсвязи Юрий Щиголь в эфире "1+1" в рамках телемарафона в день 30-летия этой службы.

"По результатам обстрелов объектов энергетики часть инфраструктуры операторов связи была повреждена. По состоянию на час после обстрелов у нас были перебои в 18% сетей в стране, на 12 октября их осталось около 2%. Провайдеры при содействии Госспецсвязи практически полностью восстановили связь. Работают 24/7 для того, чтобы каждый гражданин чувствовал, что он на связи", — сказал Щиголь.

Сеть сейчас находится в сложнейших условиях, потому что большинство базовых станций работают на внутреннем питании.

Украинцев призвали экономить электроэнергию: подробности

После массированной ракетной атаки РФ 10 и 11 октября 2022 года, повлекшей повреждение критической инфраструктуры, в некоторых регионах начались перебои с электроэнергией.

Министр энергетики Герман Галущенко рассказал, что будет с энергосистемой в ближайшие дни. Он подчеркнул, что восстановление поврежденных объектов уже происходит.

По его словам, россияне нанесли самый масштабный удар по энергосистеме Украины за все время войны.

Министр пояснил, что экономия электроэнергии украинскими потребителями поможет избежать большого объема веерных отключений и стабилизировать всю энергосистему.

Из-за перерасходов электроэнергии в ряде областей Украины вводят веерные отключения — в Киеве и Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Харьковской и Сумской областях.

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