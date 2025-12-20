Глава ГУР сказал, чем обернется для Украины ограничение разведданных от США

Кирилл Буданов.

Украина критически зависима от Соединенных Штатов Америки – в двух направлениях – космической съемки, радиолокационной и оптической.

Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в открытом интервью Клубу LB.

"Мы критически зависимы от Штатов. Но это разделяется на два, скажем так, направления. Я объясню, в чем дело. Мы критически зависимы в смысле космической съемки, радиолокационной и оптической", - подчеркнул главный военный разведка.

По его словам, существует две составляющие. Первый – доступ к космосъемке на безвозмездной основе – как помощь Второй – это наши контракты.

«Если отключить то, что посредством помощи: по оптической съемке – это минус примерно 15 –17 %, по радиолокационной — около 46%. Это тяжело, но не критично. Критически будет, если примут политическое решение и заблокируют контракты – тогда мы падаем почти до нуля», – заявил Буданов.

По его словам, еще одно направление критической зависимости – это система раннего оповещения о баллистической угрозе. В других аспектах разведки Украина в основном опирается на собственные возможности.

