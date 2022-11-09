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Глава Херсонской ОВА обратился к местным жителям: "Не надо преждевременно впадать в эйфорию"

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публикации
Просмотры
947
Время на прочтение
1 мин
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Глава Херсонской ОВА обратился к местным жителям: "Не надо преждевременно впадать в эйфорию"

Фото: Википедия

Украинцев призвали придерживаться информационной тишины.

Глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич обратился к жителям Херсонщины и всем, кто имеет любую информацию о событиях на южном фронте. Он призвал соблюдать информационную тишину.

"Не разглашайте ничего о действиях Сил обороны Украины. Это очень важно для нашей общей победы!"написал он у себя в Телеграм.

Он подчеркнул, что не нужно преждевременно впадать в эйфорию. Что бы там ни говорили россияне, доверяйте только официальным источникам информации, отметил Янушевич.

Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу отдал приказ командующему так называемой "спецоперацией" в Украине Суровикину начать отвод войск за реку Днепр. Оккупанты якобы должны покинуть Правобережье в ближайшие сроки.

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Дата публикации
Просмотры
947
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