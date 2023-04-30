Глава Ивано-Франковской ОВА заявила о начале контрнаступления и нарвалась на критику украинцев

После критики Онищук удалила свое сообщение без объяснений.

Глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук в Сети сообщила якобы о начале украинского контрнаступления, что вызвало волну возмущения и обвинений в обществе. После этого чиновница удалила свое сообщение и никак не прокомментировала его.

Соответствующее сообщение о начале контрнаступления ВСУ Онищук прикрепила у себя на странице. Она утверждала, что об этом сообщил Генштаб ВСУ.

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"Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил, что началось наше контрнаступление. С Богом, воины. Верим в нашу Победу. Слава всем, кто в бою за Украину", — написала она и прикрепила видео с военными действиями.

После этого сообщения чиновники пользователи социальных сетей обвинили главу Ивано-Франковской ОВА в желании поколебаться. Пользователи Twitter выяснили, что Онищук, вероятно, распространила фейк из одного анонимного Telegram-канала, выдающего себя за официальный канал украинского командования. Они потроли чиновницу и спросили ее, знает ли Генштаб о начале контрнаступления ВСУ.

"А Генштаб в курсе?

Просто контрнаступление началось из Ивано-Франковска. Говорили же, что направление будет неожиданным.

Так это из Генштаба позвонили и сказали срочно писать в Facebook.

С Франика наступают, в какую сторону?

У нее просто мужчина работает в Генштабе и он по секрету рассказал.

Глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук заявила о начале контрнаступления. Фото: Светлана Онищук/Фейсбук

После критики Онищук удалила свое сообщение без объяснений.

Напомним, что Украина заявляет о завершении подготовки к весеннему контрнаступлению, однако есть определенные факторы, которые его затягивают.

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