Глава "Киевгорстроя" выехал из Украины по справке об инвалидности, а после этого покорил Эверест

В пресс-службе "Киевгорстроя" подтвердили информацию об инвалидности Кушнира.
Президент "Киевгорстроя" Игорь Кушнир покинул территорию Украины по справке об инвалидности, а уже в мае 2023 года покорил Эверест.
Об этом сообщает bihus.info со ссылкой на собственные источники.
"Президент "Киевгорстроя" Игорь Кушнир со своей женой Оксаной в мае этого года поднялись на Эверест... Вот только как должностному лицу удалось выехать из-за состояния здоровья и покорить такую вершину, которая дается не всем подготовленным здоровым людям – загадка", — говорится в сообщении журналистов.
Сообщается, что Кушнир смог уехать за границу за справкой, что у него есть инвалидность.
Также журналисты выяснили, что подъем на Эверест обошелся Кушниру в 150 000 долларов.
В свою очередь в пресс-службе "Киевгорстроя" подтвердили журналистами УП, что у Кушнира есть инвалидность. Там пояснили, что он с 2005 года с 2005 года борется с онкологической болезнью (меланома), что по закону соответствует третьей группе инвалидности. В пресс-службе заявили, что Кушниру провели ряд операций по удалению метастаз.
"В то же время он является опытным альпинистом, который поднялся на два "восьмитысячника" и семь "семитысячников". Покорение Эвересту было мечтой Кушнира, которую ему удалось осуществить только в этом году. Они с женой подняли флаг Украины на самую высокую вершину мира", — заявили в "Киевгорстрое".
Напомним, ранее сообщалось, что в КГГА отмечают, что планируют рассмотрение вопроса достройки всех объектов, застройщиком которых является "Киевгорстрой".
Кроме того, мы ранее информировали, что в Госпогранслужбе сообщили, какие категории мужчин чаще всего пересекают границу Украины во время военного положения.
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