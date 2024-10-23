Глава Киевской ОВА Руслан Кравченко отказался от ценной картины, ссылаясь на антикоррупционное законодательство

В Киевской областной военной администрации открыли выставку художественного проекта «Искусство через осознание. Несокрушимые».

Это серия из 16 картин. Каждое – напоминание о том, через что проходят украинцы и Украина в связи с российской агрессией.

Одну из картин именно этого художественного проекта "Бучанская резня: История Марички" недавно подарил Президент Украины Владимир Зеленский Папе Римскому Франциску.

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Автор проекта – народный художник Украины Владимир Козюк. Совместно с талантливыми коллегами Евгенией Божко, Владиславом Задворским, Ольгой Тяжеловой и Валерией Кузьменко он создал картины: «Несокрушимые сердца среди руин», «Гостомель: Материнство среди руин», «Покидая уничтоженный Купянск» и другие. На холстах – истории обычных людей.

По словам автора проекта, народного художника Владимира Козюка, идея представить проект "Несокрушимые" в Киевской области, в помещении областной военной администрации — это то, что не могло не состояться. Ведь бесчеловечные преступления окупантов в Киевской области всколыхнули весь мир... А Бучанская трагедия, убийство и пытки гражданских украинцев в Ирпене и других городках и селах Киевщины во время вторжения и временной оккупации — это одна из глубоких ран на сердце нашей страны, которая никогда не заживет.

"А еще я знаю сколько сделано Русланом Андреевичем и его командой для восстановления Киевской области, восстановления и усиления защиты. И понимаю, сколько делается сейчас", — отметил художник во время открытия выставки в Киевские ОВА.

Одну из картин цикла, Владимир Козюк хотел подарить главе ОВА, но, ссылаясь на антикоррупционное законодательство, Руслан Кравченко отказался от ценного подарка, но предложил, чтобы художник передал свое произведение на благотворительность.

Поэтому одну из картин проекта "Несокрушимые" художник передаст на благотворительный аукцион. Средства от ее продаж будут направлены на развитие Киевской областной детской больницы.