Глава комитета по свободе слова ответил, заблокируют ли в Украине TikTok

В частности неизвестно, как социальная сеть собирает, обрабатывает и использует персональные данные пользователей.

В Украине могут ввести санкции по запрету на использование социальной сети TikTok.

Об этом рассказал глава Комитета по свободе слова Верховной Рады Ярослав Юрчишин в интервью РБК-Украина.

По его словам, такие основания есть.

"Если такие санкции введены в стране-партнере, мы их вводим. Здесь все очень непросто, но это может стать еще одним козырем в переговорах не только с TikTok, но и Telegram, если Штаты пойдут на такой острый шаг", — утверждает глава. Комитет по свободе слова.

Он отметил и то, что пока остается неизвестным, как социальная сеть собирает, обрабатывает и использует персональные данные пользователей.

"Они понимают, что в постинформационные сутки это ключевой ресурс, ключевой актив человека. И если его использовать не в правовом поле, то в конечном варианте страдает не только человек, но и государство в целом", — отметил Юрчишин.

Глава Комитета по свободе слова добавил, что в настоящее время отслеживаются все процессы и вопросы ограничений TikTok и Telegram в других странах, таких как Испания и Норвегия.

"Мы следим за процессом ограничения использования искусственного интеллекта. Мы сейчас будем адаптировать Digital Service Act в Украине, потому что это будет часть нашей евроинтеграционной задачи. Поэтому двигаться мы точно будем", - подытожил Юрчишин.

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