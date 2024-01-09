Глава комитета указала на главные коррупционные риски со стороны ТЦК в новом законопроекте о мобилизации

ТСН.ua разбирался, о каких именно коррупционных рисках идет речь и кто может обогатиться, если документ не изменят.

Антикоррупционный комитет Верховной Рады признал правительственный законопроект о мобилизации содержащим коррупционные риски.

Председатель комитета Анастасия Радина прояснила ситуацию и указала, к каким именно нормам соответствующего законопроекта есть претензии.

ТСН.ua разбирался, о каких именно коррупционных рисках идет речь и кто может обогатиться, если документ не изменят.

Права органов местного самоуправления

Юрист и адвокат Ростислав Кравец в комментарии ТСН.ua заявил, что его настораживает возможная передача полномочий по мобилизации по ведению реестра местным органам власти и предоставлению им полномочий по получению отсрочки. По его мнению, местные власти таким образом получат возможность "кого-то мобилизовывать, а кого-то нет".

Местные власти также предлагали наделить полномочиями по обеспечению, а не содействию организации призыва. В частности, речь шла о доведении до предприятий и населения в целом распоряжения по мобилизации и обеспечению вызова военнообязанных в ТЦК.

Механизм, как именно местная власть должна обеспечить явку военнообязанных, не уточнялось.

Председатель Антикоррупционного комитета Анастасия Радина сообщила, что в Комитете рекомендовали:

Не возлагать на органы местного самоуправления обязанности "обеспечить прибытие" военнообязанных в ТЦК. Местное самоуправление может предоставить транспорт, но не применять принуждение. Обязанность "обеспечить прибытие" без уточнения способа "может порождать произвол".

Убрать право районных (городских) комиссий по направлениям для прохождения военной службы, а также комиссий высшего уровня по своему усмотрению предоставлять гражданам отсрочки от направления на базовую военную службу (не путать с мобилизацией).

Угроза злоупотребления со стороны ТЦК

Адвокат Ростислав Кравец предупреждает, что предоставление неограниченных полномочий ТЦК несет большие коррупционные риски.

В частности, вопрос возник относительно так называемых "финансовых репрессий" в отношени к уклонстам. Согласно новому законопроекту, глава ТЦК может получить право вносить уклонистов в "Единый реестр должников", после чего к ним будут применены:

запрет выезда за границу;

запрет на проведение операций с движимым и недвижимым имуществом;

ограничение на право управления собственным транспортным средством и получение водительского удостоверения;

ограничение права на использование и распоряжение средствами и другими ценностями;

отказ в заключении кредитного договора, договора ссуды;

приостановка получения льгот и услуг от государства.

Эти меры будут аннулироваться тоже по сообщению руководителя ТЦК.

Комитет ВР рекомендовал:

Четко определить, в какие сроки и при каких условиях ТЦК может инициировать внесение военнообязанных в реестр должников с ограничениями на распоряжение имуществом и т.д.

"Руководитель ТЦК не должен получить возможность кого-то внести в реестр на следующий день после неприбытия (ведь неприбытие возможно и по уважительным причинам), а кого-то "не замечать" месяцами. Ограничение прав может происходить после привлечения лица к ответственности за нарушение обязанности явиться по вызову", – говорит Радина.

Тем не менее, судя по посту Радиной, в Комитете все же не против создания реестра уклонистов, как такового

"Опять же – ведение реестра уклонистов. Какой реестр уклонистов? Кто будет их вести и за них отвечать?", – рассуждает адвокат Кравец.

Первая заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова также считает финансовые санкции для уклонистов неэффективными.

"Я не думаю, что нам следует прибегать к финансовым репрессиям. Должны быть задействованы другие механизмы", — отметила она.

Как избавиться от коррупции в ВЛК

Еще один вопрос, который волнует украинцев: как сделать, что военно-врачебные комиссии работали эффективно, ведь в Сети немало жалоб на коррупцию и злоупотребление в ВЛК. Речь идет как о медосмотрах во время мобилизации, так и об обследовании военнослужащих после ранений и признании их пригодными/непригодными служить дальше.

"Вопросов, нуждающихся в тщательной доработке, в законопроекте значительно больше. В первую очередь — по преодолению коррупции в ВЛК и МСЭК. Доработать нужно и процедуры подтверждения других обстоятельств, которые являются основаниями для отсрочки от мобилизации", — отметила Радина.

Изъятие транспорта во время мобилизации

Еще одна норма законопроекта, где могут возникнуть злоупотребления и коррупция – изъятие транспортных средств на нужды обороны.

Изымать транспорт предлагается не только у государственных органов власти, а также у организаций всех форм собственности, хозяйствующих субъектов любой организационно-правовой формы и формы собственности и физических лиц, зарегистрированных в установленном законом порядке как ФЛП.

Предлагается, чтобы МВД представляло в ТЦК сведения о зарегистрированном транспорте, который может быть предназначен для доукомплектования армии в особый период. В то же время, эти транспортные средства запрещается отправлять в другие регионы или за пределы территории Украины, передавать права собственности и т.п.

Ранее юрист Ростислав Кравец указал на недостатки нового законопроекта о мобилизации.

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