Глава Львовской области рассказал первые детали вражеского удара по области: один человек тяжело ранен

В результате удара российской ракеты по Львовщине пострадал один человек. В настоящее время он находится в тяжелом состоянии.
Глава Львовской области Максим Козицкий рассказал первые детали о последствиях вражеского удара по области. По его словам, от российской ракеты получил серьезные ранения один человек.
Об этом Козицкий написал в своем телеграмме.
"По предварительным данным, в результате сегодняшней атаки врага в нашей области ранен один человек. Состояние тяжелое", — написал глава Львовской ОВА.
Напомним, в результате удара врага по энергетической инфраструктуре на Львовщине, областной центр частично остался без света. Вследствие этого мобильная связь также не стабильна.
Перебои в электропитании Львова подтвердил и мэр города Андрей Садовый. Произошло это после того, как в городе во время воздушной тревоги раздались взрывы.
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