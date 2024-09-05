Глава МАГАТЭ осмотрел градирню Запорожской АЭС, где был пожар (фото)

Гросси сосредоточил внимание на "значительном ущербе", нанесенном пожаром в одной из градирен.
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси 4 сентября посетил оккупированную Запорожскую атомную электростанцию и осмотрел градирню, где раньше произошел пожар.
Об этом сообщила пресс-служба МАГАТЭ.
В рамках своего пятого визита на Запорожскую АЭС Гросси сосредоточил внимание на "значительном ущербе", нанесенном пожаром в одной из градирен.
Он также посетил водонасосную станцию и хранилище свежего топлива.
"Во время моего пятого визита на место мы с экспертами МАГАТЭ оценивали ситуацию после пожара в градирне 11 августа и текущие работы с водяными насосами и хранилищем топлива. Очень важно, чтобы Агентство оставалось вовлеченным", — написал глава агентства в Сети по итогам визита на ЗАЭС.
Напомним, в середине августа на Запорожской АЭС возник пожар. Горела градирня №1, расположенная примерно в 1 км от энергоблоков станции. Пожар был потушен, выброса радиации не было.
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