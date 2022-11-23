Глава МАГАТЭ встретился с российской делегацией в Стамбуле, чтобы обсудить защиту Запорожской АЭС

Глава ядерного надзорного органа ООН встретился с российской делегацией в Турции.

Сегодня, 23 ноября, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси встретился с генеральным директором "Росатома" Алексеем Лихачевым в Стамбуле. Стороны обсудят вопрос о создании зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

Об этом сообщается на странице МАГАТЭ в Twitter.

"Генеральный директор МАГАТЭ встретился сегодня в Стамбуле с российской делегацией во главе с генеральным директором "Росатома" Алексеем Лихачевым для консультаций по эксплуатационным аспектам, связанным с безопасностью на Запорожской АЭС в Украине", — говорится в сообщении.

Российский обстрел ЗАЭС

Утром 20 ноября российские оккупанты снова обстреляли Запорожскую атомную электростанцию. Там зафиксировали не менее 12 "прилетов" на площадку Запорожской АЭС.

Генеральный директор МАГАТЭ "обратился к обеим сторонам конфликта" как можно быстрее договориться и ввести зону ядерной безопасности и безопасности вокруг ЗАЭС, чтобы избежать ядерной катастрофы в результате обстрелов.

В то же время россияне не пускают экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС после обстрелов. Оккупанты таким образом пытаются скрыть свои преступления и хотят обвинить Украину в обстрелах, говорят в "Энергоатоме".

21 ноября президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, в которые обсудили важность демилитаризации Запорожской атомной электростанции.

На следующий день, 22 ноября, Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего, в ходе которого обсудили защиту объектов энергетической инфраструктуры Украины.

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