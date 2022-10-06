Глава МАГАТЭ заявил, что Запорожская АЭС – украинский объект, но есть "сложности"

Глава МАГАТЭ избежал четкого ответа, что будет делать, если Россия незаконно заставит сотрудников ЗАЭС стать работниками российского "Росатома".

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что Запорожская атомная электростанция является украинским объектом и возможные изменения "будут сложным вопросом", который ему придется обсудить во время предстоящего визита в Москву.

Об этом сообщает CNN.

На вопрос корреспондента, будет ли бойкотировать МАГАТЭ процесс, когда сотрудников ЗАЭС Россия заставит стать работниками российского "Росатома", Гросси сказал: "Я не могу ни бойкотировать, ни подыгрывать. Я должен делать правильные вещи, и правильным в этом случае является прежде всего, позаботиться о безопасности и благосостоянии персонала".

"Нет большой ясности относительно масштаба этих предложенных изменений (незаконного "указа" Путина о передаче ЗАЭС под контроль России. – Ред.), поэтому мне придется получить больше ясности. Для нас очевидно, что поскольку это украинский объект, то он является собственностью "Энергоатома". Любое изменение будет сложным вопросом", — сказал глава МАГАТЭ.

Напомним, что гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси планирует посетить Москву и Киев для обсуждения ситуации на ЗАЭС.

Российский диктатор Владимир Путин в среду подписал незаконный "указ", согласно которому захваченная оккупантами Запорожская АЭС будет отдана России.

В украинском "Энергоатоме" назвали никчемными, абсурдными и неадекватными "указ" Путина и другие изданные в России "документы" по Запорожской АЭС".

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