Глава МИД Британии Лиз Трасс назвала "отвратительными" зверства россиян к мирным жителям Украины

Британия работает с другими государствами по сбору доказательств для Международного уголовного суда.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс ошеломлена зверствами российских захватчиков в Буче и других городах Украины, где оккупанты варварски издевались над мирными людьми.

Об этом Лиз Трасс написала в своем Twitter.

"Шокована зверствами в Буче и других городах Украины. Сообщения о нападениях российских войск на невинных мирных жителей отвратительны. Великобритания сотрудничает с другими, чтобы собрать доказательства и поддержать расследование военных преступлений международным уголовным судом. Виновные будут привлечены к ответственности", — заявила она.

Напомним, Киевская область освобождена от российских оккупантов. В Гостомеле за месяц оккупации смогли выжить до 70 человек. Какие ужасы происходили в поселке, читайте здесь.

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