Отправка западных войск в Украину: что говорит глава МИД Британии

Вместе с тем, он заявляет, что победа Путина в Украине представляет опасность для всей Европы.
Глава МИДВеликобритании Дэвид Кэмерон выступил против идеи президента Франции Эмманюэля Макрона рассмотреть возможность отправки войск западных стран в Украину в случае прорыва фронта.
Свое мнение по этому поводу Дэвид Кэмерон высказал во время интервью Sky News.
Он заявил, что считает отправка западных войск в помощь украинцам будет "опасной эскалацией".
"Я не думаю, что когда солдаты НАТО убивают русских солдат – это правильно", – считает он.
Напомним, ранее сообщалось, что глава МИД Британии заявил о необходимости недопустить победы Путина в Украине, поскольку это будет означать опасность для всей Европы.
Кроме того, мы ранее информировали, что Макрон назвал условие для введения в Украину французских войск.
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