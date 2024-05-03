Отправка западных войск в Украину: что говорит глава МИД Британии

Вместе с тем, он заявляет, что победа Путина в Украине представляет опасность для всей Европы.

Глава МИДВеликобритании Дэвид Кэмерон выступил против идеи президента Франции Эмманюэля Макрона рассмотреть возможность отправки войск западных стран в Украину в случае прорыва фронта.

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Свое мнение по этому поводу Дэвид Кэмерон высказал во время интервью Sky News.

Он заявил, что считает отправка западных войск в помощь украинцам будет "опасной эскалацией".

"Я не думаю, что когда солдаты НАТО убивают русских солдат – это правильно", – считает он.

Напомним, ранее сообщалось, что глава МИД Британии заявил о необходимости недопустить победы Путина в Украине, поскольку это будет означать опасность для всей Европы.

Кроме того, мы ранее информировали, что Макрон назвал условие для введения в Украину французских войск.

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