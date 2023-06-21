Глава МИД Германии назвала две основные причины, задерживающие вступление Украины в ЕС

Украина демонстрирует прогресс в реформах, но их нужно продолжать.

Украина должна побороть кумовство и коррупцию, которые уже 30 лет не позволяют стране развиваться и присоединиться кЕвропейскому союзу.

Об этом заявила глава МИД Германии Аннелена Бербок.

"Наша цель — отстроить Украину так, чтобы она была пригодна для ЕС", — сказала она. Пока почти все обсуждения сосредотачиваются на поощренные частных компаний вкладывать деньги в Украину, пострадавшую от российской агрессии. Также конференция, которую планируется провести в 2024 году в Германии, будет сосредоточена на процессе присоединения страны к ЕС.

Также Бербок в Лондоне анонсировала выделение Украине дополнительных 416 миллионов евро гуманитарной помощи.

"Мы помогаем Украине инвестировать в возобновляемые источники энергии и энергоэффективность", – отметила Бербок.

Министерство подчеркнуло, что Украине нужно положить конец "30-летнему кумовству и коррупции" для присоединения к Евросоюзу. Она заявила, что Украина действительно демонстрирует прогресс в вопросе реформ медиа и верховенства права, но отметила необходимость дальнейшей работы.

Бербок выразила уверенность, что Украина станет членом Евросоюза, а инвестиции в ее восстановление назвала "укреплением европейского внутреннего рынка, особенно в том, что касается чистой энергии".

Напомним, ранее сообщалось, что спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук говорит, что Украина вышла на финишную прямую относительно своего будущего членства в Евросоюзе.

Кроме того, мы ранее информировали, что немецкие политики обещают оказывать украинским правительственным чиновникам системную помощь и поддержку в подготовке к началу переговоров о вступлении в Евросоюз.

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