Глава МИД Венгрии подтвердил, что Порошенко инициировал встречу с Орбаном

Он не стал обсуждать несостоявшуюся тему встречи.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто подтвердил, что лидер "ЕС" и пятый президент Украины Петр Порошенко инициировал встречу с венгерским премьером Виктором Орбаном.

Об этом он сказал в понедельник на слушаниях в венгерском парламенте, сообщает Telex.

По словам Сийярто, встреча должна была состояться по инициативе Петра Порошенко.

"Орбан рад вести переговоры с кем угодно, включая бывших лидеров иностранных государств, Венгрия "не хочет быть препятствием для таких встреч", — сказал он.

В то же время он не стал обсуждать несостоявшуюся тему встречи.

"Не будем вдаваться в такую научную фантастику", — добавил Сийярто.

На днях пятый президент Украины Петр Порошенко не сумел уехать за границу на запланированные встречи с иностранными партнерами. Порошенко за границы Украины не выпустила пограничная служба.

Кабинет министров 30 января 2023 года опубликовал постановление , которым определяются основания для выезда украинских чиновников за границу в условиях военного положения. Так, чиновники имеют право пересекать государственную границу на основании решений о служебных командировках.

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