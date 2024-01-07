Глава МИД Японии посетила место военных преступлений России: фото

Японская министр побывала на месте массового захоронения в Буче.

Министр иностранных дел Японии Йоко Камикава во время своего визита в Украину посетила Бучу и Ирпень Киевской области.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской ОВА.

По словам начальника КОВА Руслана Кравченко, в Буче японская министр побывала на месте массового захоронения возле церкви Святого Апостола Андрея Первозванного.

На месте массового захоронения в Буче / Фото: Telegram Киевской ОВА

В Ирпене главе внешнеполитического ведомства Японии показали Романовский мост, который называли "дорогой жизни". В 2022 году во время вторжения окупантов по нему спаслись почти 40 тысяч жителей Приирпения.

Романовский мост, в Ирпене который называли дорогой жизни / Фото: Telegram Киевской ОВА

Руслан Кравченко отметил, что Россия ежедневно продолжает совершать военные преступления и убивать украинцев, и мир не должен забывать об этом.

"Благодарим Японию за постоянную поддержку Украины, как в вопросе возвращения мира, так и восстановления всей страны и Киевщины в частности", — подчеркнул начальник КОВА.

Напомним, министр иностранных дел Японии Йоко Камикава в воскресенье, 7 января, прибыла в Украину с необъявленным визитом.

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