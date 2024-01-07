Глава МИД Японии посетила место военных преступлений России: фото

Японская министр побывала на месте массового захоронения в Буче.
Министр иностранных дел Японии Йоко Камикава во время своего визита в Украину посетила Бучу и Ирпень Киевской области.
Об этом сообщили в пресс-службе Киевской ОВА.
По словам начальника КОВА Руслана Кравченко, в Буче японская министр побывала на месте массового захоронения возле церкви Святого Апостола Андрея Первозванного.
В Ирпене главе внешнеполитического ведомства Японии показали Романовский мост, который называли "дорогой жизни". В 2022 году во время вторжения окупантов по нему спаслись почти 40 тысяч жителей Приирпения.
Руслан Кравченко отметил, что Россия ежедневно продолжает совершать военные преступления и убивать украинцев, и мир не должен забывать об этом.
"Благодарим Японию за постоянную поддержку Украины, как в вопросе возвращения мира, так и восстановления всей страны и Киевщины в частности", — подчеркнул начальник КОВА.
Напомним, министр иностранных дел Японии Йоко Камикава в воскресенье, 7 января, прибыла в Украину с необъявленным визитом.
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