Глава Минэнергетики заявил, что Украина стала полностью независимой от ядерного топлива РФ

Еще до начала полномасштабной войны Украина перестала вывозить на переработку в РФ отработанное ядерное топливо.

Украина диверсифицировала поставки ядерного топлива для атомной генерации и на сегодняшний день полностью независима от России.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко в эфире телемарафона.

"Мы еще до большой агрессии России начали диверсифицировать поставки ядерного топлива для нашего атомного поколения. Соответственно на момент, когда произошло большое нападение, половину всего топлива мы получали от России, половину от компании Westinghouse США. То есть по факту мы уже диверсифицировали поставки топлива. Соответственно Когда началась большая агрессия, мы сразу разорвали все соглашения с Россией и спокойно видим, как мы можем обеспечить себя топливом без топлива ТВЭЛ (российский производитель ядерного топлива ОАО "ТВЭЛ" – ред.)", — пояснил Герман Галущенко.

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Кроме того, по его словам, ранее Украина вывозила отработанное ядерное топливо в РФ на переработку, но еще до полномасштабной войны остановила этот контракт.

"Мы сообщили россиянам, что мы больше не будем вывозить к ним топливо. Потому что мы достроили в Украине хранилище отработанного топлива, оно введено в эксплуатацию. И это нам так же позволяет избежать зависимости", — сказал министр.

Как известно, в Украине в мае 2022 года приступили к строительству хранилища для переработанных в России радиоактивных отходов.

Напомним, летом прошлого года государственное предприятие НАЭК "Энергоатом" и американская компания Westinghouse Electric Company подписали 3 соглашения об усилении сотрудничества между компаниями. Речь идет о строительстве новых энергоблоков АЭС и увеличении объемов поставок ядерного топлива.

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