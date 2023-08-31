Глава Минкульта попал в скандал из-за вождения авто: за что его штрафовали — СМИ

На чиновника открыли исполнительное производство о взыскании штрафа за нарушение ПДД.

В ходе журналистского расследования выяснилось, что Ростислав Карандеев, который с 28 июля 2023 года исполняет обязанности министра культуры и информационной политики, пользуется незадекларированным автомобилем и неоднократно нарушал правила дорожного движения. В частности, чиновника штрафовали за вождение в нетрезвом состоянии.

Об этом говорится в расследовании журналистов "Слідство.Інфо", которое опирается на информацию из Единого государственного реестра судебных решений и главного сервисного центра МВД.

Какое нарушение ПДД допустил Карандеев

Как стало известно расследователям, в начале августа на Ростислава Карандеева открыли исполнительное производство о взыскании штрафа за нарушение ПДД, которое было зафиксировано управлением патрульной полиции в городе Киеве.

Чиновник уверял журналистов, что нарушение касалось неправильной парковки, а исполнительное производство открыли только потому, что он не успел вовремя заплатить штраф.

Частный исполнитель Валерий Притуляк в комментарии изданию пояснил, что у нарушителя есть две недели, чтобы оплатить штраф самостоятельно, а после этого им занимается Государственная исполнительная служба. "Если человека привлекают к админответственности за неправильную парковку, то штраф выписывают на владельца авто", — отметил он.

В Едином реестре должников журналисты не нашли подтверждения слов Карандеева о том, что он получил штраф именно за неправильную парковку.

На каком авто ездит глава Минкульта

Согласно информации главного сервисного центра МВД, ни Ростислав Карандеев, ни его жена Елена Карандеева не являются владельцами никаких транспортных средств.

В комментарии журналистам чиновник утверждал, что машина, на которой он ездит, принадлежит его тестю, но он ее, якобы, подарил супругам Карандеевых в декабре 2019 года.

Глава Минкульта утверждает, что до ноября 2020 года ездил на другом авто — Honda CRV 2004 года, но этот автомобиль, по словам чиновника, попал в ДТП и получил серьезные повреждения.

Почему авто не задекларировано

В декларации Карандеева за 2019 год журналисты не нашли ни одного упоминания ни о подаренном на свадьбу авто, ни о поврежденной в ДТП "Хонде".

Глава Минкульта объяснял, что не задекларировал этот автомобиль, поскольку на момент начала пользования транспортом "декларирование прекратилось".

"Я вообще не сильно пользовался машиной. Спрашивал у НАПК — указывать или не указывать, было отмечено, что все зависит от того, сколько времени я ею пользуюсь... Машина не была постоянно в моем пользовании — поехать на дачу, к родителям или еще куда-то – мне сказали, что это не критично", — объяснял изданию глава Минкульта.

Юрист Центра противодействия коррупции Вадим Валько говорит, что если машиной пользовались систематически, ее все равно нужно декларировать.

За что раньше штрафовали чиновника

Еще одно исполнительное производство по Ростиславу Карандееву было открыто в 2019 году. Взыскателем, как и в недавнем случае, было управление патрульной полиции в Киеве.

Журналисты также узнали, что в июле 2012 года Карандеев, находясь за рулем, не соблюдал безопасную дистанцию и столкнулся с другим автомобилем. За это он получил штраф в 340 гривен.

Кроме того, будучи в должности замминистра в марте 2015 года, он руководил автомобилем в нетрезвом состоянии. На суде чиновник не признал себя виновным, но суд лишил его водительских прав на год.

Журналисты проверили информацию в судебном реестре и выяснили, что Ростислав Карандеев не оспаривал решение о лишении водительского удостоверения.

Напомним, Кабмин назначил 28 июля временным исполняющим обязанности министра культуры Ростислава Карандеева.

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