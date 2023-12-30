Глава Минобороны Британии призвал другие страны активнее помогать Украине

Он отметил, что украинцев нельзя бросать в одиночестве, когда они защищаются от российских агрессоров.

Глава Министерства обороныВеликобритании Грант Шеппс призвал другие страны последовать примеру Лондона и увеличивать помощь Украине, противостоящей российским агрессорам.

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Об этом он написал у себя на странице X.

Он отметил, что украинцев нельзя бросать в одиночестве, когда они защищаются от российских агрессоров.

"Нельзя оставлять Украину самостоятельно защищаться от такого деспота, как Путин. Поэтому пора усилить нашу поддержку. Вчера Великобритания начала выполнение этой миссии, объявив о дополнительной поддержке противовоздушной обороны.

Теперь весь мир должен следовать этому примеру, потому что получение Украиной того, что ей нужно для победы, сэкономит все наши расходы и обеспечит свободу для всех в долгосрочной перспективе", — написал Шеппс.

Напомним, ранее сообщалось, что бывшие министры обороны Британии раскритиковали премьера Сунака за "колебания в отношении Украины".

Кроме того, мы ранее информировали, что министр обороны Британии озвучил угрозу победы Путина.

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