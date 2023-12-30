Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Глава Минобороны Британии призвал другие страны активнее помогать Украине

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
237
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Глава Минобороны Британии призвал другие страны активнее помогать Украине

Министр обороны Британии Грант Шеппс / Фото: Associated Press

Он отметил, что украинцев нельзя бросать в одиночестве, когда они защищаются от российских агрессоров.

Глава Министерства обороныВеликобритании Грант Шеппс призвал другие страны последовать примеру Лондона и увеличивать помощь Украине, противостоящей российским агрессорам.

Об этом он написал у себя на странице X.

Он отметил, что украинцев нельзя бросать в одиночестве, когда они защищаются от российских агрессоров.

"Нельзя оставлять Украину самостоятельно защищаться от такого деспота, как Путин. Поэтому пора усилить нашу поддержку. Вчера Великобритания начала выполнение этой миссии, объявив о дополнительной поддержке противовоздушной обороны.

Теперь весь мир должен следовать этому примеру, потому что получение Украиной того, что ей нужно для победы, сэкономит все наши расходы и обеспечит свободу для всех в долгосрочной перспективе", — написал Шеппс.

Напомним, ранее сообщалось, что бывшие министры обороны Британии раскритиковали премьера Сунака за "колебания в отношении Украины".

Кроме того, мы ранее информировали, что министр обороны Британии озвучил угрозу победы Путина.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
237
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация