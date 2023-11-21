Глава Минобороны Эстонии рассказал, что поможет Украине победить Россию

Союзники Украины имеют военную и экономическую силу, которая намного больше российской.

Глава Министерства обороны Эстонии Ханно Пекур заявил, что возможности союзников Украины превышают российские и потому захватчиков можно победить.

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Об этом он заявил во время визита в Канаду, где принимал участие в форуме Halifax International Security, сообщило эстонское медиа ERR в понедельник, 20 ноября.

"Сторонники Украины имеют в своих руках политическую, экономическую и военную силу, которая значительно превышает имеющуюся в распоряжении России — если мы правильно ее используем, мы сможем победить агрессора", — сказал Певкур.

Он отметил, что у Канады и Эстонии одинаковые взгляды на поддержку украинского народа на фоне событий в мире.

"Мы единственные в наших взглядах на помощь Украине — разные кризисы не могут затмить варварские военные преступления России и забрать наш фокус, внимание и усилия по поддержке Украины", — сказал он.

Министр добавил, что украинская победа будет "играть решающую роль в формировании евроатлантической среды безопасности на десятилетие вперед", а цель России — победить Украину — остается неизменной.

Напомним, ранее сообщалось, что глава Пентагона оценил готовность ВСУ к боевым действиям зимой.

Кроме того, мы ранее информировали, что президент Франции Эмманюэль Макрон во время телефонного разговора с главой Китая Си Цзиньпин обсудил российскую агрессию против Украины.

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