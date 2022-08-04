Глава Минсоцполитики ответила, будут ли повышать пенсионный возраст в Украине

Все повышение трудового стажа уже прописано к 2028 году.

Об этом заявила министр социальной политики Оксана Жолнович в интервью "Интерфакс-Украина".

"Мы не будем его (пенсионный возраст) повышать. Все повышение уже прописано к 2028 году, оно и так происходит, но не возраста, а стажа. В зависимости от того, какой у человека страховой стаж, так он может и выйти на пенсию", – сказала Жолнович.

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Говоря о законопроекте о предоставлении гражданам возможности дополнительных добровольных социальных взносов, Жолнович убеждена, что люди присоединятся к инициативе. По ее словам, многие из временно уехавших за границу сегодня в отпусках без сохранения заработной платы, поэтому за них не начисляется ЕСВ, их страховой стаж не считается. Министр пояснила, что такие лица могут заплатить такой взнос с их доходов за границей, чтобы продлить свой страховой стаж и вовремя, по возвращении, выйти на пенсию.

"Также есть семьи, где не все члены семьи работают, и они имеют проблему при выходе на пенсию. Так почему же муж и жена не могут между собой договориться, чтобы работающий платил за другого ЕСВ, чтобы супруги имели свою собственную пенсию без всяких требований, достигая пенсионного возраста Почему дети, которые обеспечены и понимают, что по разным причинам их родители предпенсионного возраста потеряли работу и не имеют возможности устроиться на новую, не смогут доплатить минимальные взносы, и они с достижением пенсионного возраста получат страховой стаж?", — добавила она.

Жолнович уточнила, что соответствующий законопроект уже подготовлен и будет подаваться на рассмотрение Верховной Рады.

Напомним, пенсионеры, которым не хватает стажа, могут получать социальную помощь.

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